Rubano articoli di profumeria da un supermercato di viale Monastir: lui dopo una breve colluttazione in cui prende anche a morsi l’addetto alla sicurezza viene bloccato; lei riesce a fuggire, ma poi viene a sua volta bloccata.

Così la coppia, un uomo di 28 anni e la sua compagna di 36, entrambi cagliaritani, sono stati arrestati in flagranza per tentata rapina aggravata in concorso.

Il fatto risale a giovedì scorso. Alle 19 è giunta al Centro Operativo della Polizia la telefonata di un dipendente di un supermercato di Viale Monastir, il quale segnalava che l’addetto di vigilanza in servizio di antitaccheggio aveva fermato una coppia con merce non pagata (in particolare, articoli di profumeria per il valore di circa 100 euro). Dopo una breve colluttazione, il vigilante era riuscito a bloccare l’uomo, mentre la donna era riuscita a darsi alla fuga. Contestualmente, la merce asportata veniva rinvenuta all’interno della borsa della donna e successivamente restituita agli aventi diritto.

Gli agenti della Squadra Volante, raggiunto il centro commerciale, prendevano in consegna il 28enne bloccato dall’addetto alla vigilanza, noto agli stessi operatori per i suoi precedenti di polizia. Nel contempo, un altro equipaggio, mentre percorreva la vicina via Tiepolo, notava e bloccava la donna, anch’essa conosciuta per i suoi precedenti, che era riuscita a guadagnarsi la fuga.

L’addetto alla sicurezza, inoltre, durante le fasi concitate della colluttazione riportava lesioni da morsicatura all’avambraccio sinistro, guaribili in 7 giorni di prognosi.

Dopo l’arresto i presunti autori del fatto sono stati condotti presso la loro abitazione.

