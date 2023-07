Grande successo per il concerto di Coez ieri sera alla Fiera di Cagliari, che ha visto la partecipazione di tantissimi giovani fan del pluripremiato cantante rap.

Tra loro c’era anche la campionessa europea Dalia Kaddari, 22 anni cagliaritana, che ha pubblicato alcuni dei momenti più belli della serata sul suo profilo Instagram.

L’artista, originario di Nocera Inferiore, è oggi tra gli artisti italiani più conosciuti e apprezzati per brani come La musica non c’è e Le luci della città tratte dall’album Faccio un casino (2017) che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Ma il vero successo è arrivato con l’album È sempre bello (2019), che lo ha reso uno dei cantanti del genere rap più noto nel panorama musicale italiano.

