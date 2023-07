Piccola disavventura stamane per la conduttrice Simona Ventura. Recatasi all’aeroporto di Napoli per imbarcarsi alla volta di Olbia, si è vista cancellare il volo Easyjet a pochi istanti dalla partenza.

La Ventura, in viaggio col compagno Giovanni Terzi e con l’amico Max Giusti, ha raccontato l’accaduto attraverso le stories del suo profilo Instagram.

I tre si trovavano alla stazione di Napoli per poter prendere un treno alla volta di Roma, e da lì provare a trovare un volo per Olbia. Una soluzione alternativa per non mancare le vacanze estive nell’Isola.

