La showgirl Elisabetta Canalis, in vacanza in Sardegna da qualche giorno, ha salvato una tartaruga che rischiava di essere investita.

La Canalis era in auto con la figlia e stava guidando, quando si è accorta di un guscio di tartaruga in mezzo alla strada. Si è fermata, ha fatto cenno agli automobilisti di rallentare e ha preso l’animale con sé. Dopo di che l’ha “liberato” in un’area che fiancheggiava la corsia.

La sassarese ha reso nota l’accaduto con due stories pubblicato sui suoi canali social.

