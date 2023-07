Grande spavento a Lula ieri pomeriggio per un incendio scoppiato in piazza Loreto, al centro del paese. Un trattore carico di rotoballe di fieno ha preso fuoco per autocombustione a causa delle alte temperature.

Le fiamme si sono levate alte, a tal punto da minacciare le case e le mura della chiesa di Santa Maria Assunta.

I residenti sono accorsi con le pompe dai loro cortili ma è stato necessario l’arrivo degli operai di Forestas per avere la meglio dell’incendio con le autobotti in dotazione.

