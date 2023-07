Il Cagliari ha fretta di regalare a mister Ranieri buona parte della rosa che giocherà la prossima stagione in vista dell’inizio del ritiro. Ecco perché nelle ultime ore ci sono state delle accelerazioni importanti, che consentiranno ai rossoblù di accogliere ben tre giocatori.

Simone Scuffet sarà molto probabilmente il vice di Boris Radunovic. I rossoblù hanno le idee chiare sul suo profilo, ma prima di ufficializzarlo hanno la necessità di chiarire quale sarà la destinazione del giovane Giuseppe Ciocci (se in B o in C).

C’è l’intesa invece con Jakub Jankto: la mezzala del Getafe farà il suo ritorno in Italia, ancora una volta alla corte di Ranieri. Il suo approdo è ai dettagli.

Manca poco anche per Gaetano Oristanio, il talentino sul quale il Cagliari ha messo gli occhi da settimane. Con l’Inter, proprietaria del cartellino, ci sarebbe solo da trovare la formula ideale, dato che i nerazzurri non intendono privarsene. Due le ipotesi in campo: un prestito biennale oppure un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

