Si è spento all’età di 88 anni Luisito Suarez, leggenda della Grande Inter di Helenio Herrera. Con la sua scomparsa, il mondo del calcio perde uno dei più grandi calciatori del Novecento.

Nel 1975 ebbe anche una fugace esperienza al Cagliari. Dopo aver allenato le giovanili del Genoa e l’Inter, accettò la corte rossoblù per avviare il rilancio della squadra.

Venne però sollevato dall’incarico dopo appena dodici gare (8 in campionato e 4 in Coppa Italia) in cui non riuscì a cogliere neppure una vittoria. Al suo posto venne chiamato Mario Tiddia ma quella fu una stagione fortunata che si concluse con la prima retrocessione del club in serie B.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it