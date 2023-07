Una donna di 35 anni di origine algerina è morta su un volo Ita, dirottato d’urgenza a Cagliari. Lo riporta un noto quotidiano sardo.

La vittima, in volo da Algeri a Roma assieme al marito per motivi di salute, ha accusato un malore. Subito soccorsa, è stato necessario il dirottamento verso l’aeroporto di Elmas per consentire l’intervento del personale del 118.

L’utilizzo del defibrillatore e i tentativi di salvataggio purtroppo sono stati vani.

