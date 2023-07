Tra le band più apprezzate dell’ultimo Festival di Sanremo, i Coma Cose hanno conquistato anche il pubblico di Cagliari.

Nella serata di ieri, il duo indie pop ha scaldato il palco della Fiera per circa un’ora di concerto di fronte ai loro fan più affezionati per l’unica tappa in Sardegna del tour estivo.

Tra i brani presentati anche i loro più grandi successi Fiamme negli occhi, Mancarsi e Post concerto, certificate disco d’oro dalla Fimi, e L’addio, che ha vinto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo all’ultimo Festival di Sanremo.

Ma i Coma Cose non sono nuovi nell’Isola. “Non è la prima volta che veniamo in Sardegna”, dicono sul palco. “Abbiamo suonato cinque anni fa a Carbonia”, svela il duo. L’occasione è stata quella del Carbonia Film Festival, dove la band milanese era ancora tra le emergenti in Italia ma c’era già chi l’aveva adocchiata per il suo talento. E ci aveva visto bene.

