Nella notte tra sabato e domenica scorsi, a Monserrato, è arrivata al 112 una richiesta di intervento da parte dei familiari di un giovane di 25 anni, che si è introdotto nell’abitazione violando il divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia.

Il giovane dunque è stato tratto in arresto dai carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu Sant’Elena, coadiuvati da quelli della Stazione di Sestu.

Al termine delle formalità, secondo quanto disposto anche dal pm di turno, il 25enne è stato ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito per direttissima che avverrà nella giornata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it