Disincentivare gli spostamenti “non sostenibili” offrendo ai cittadini più opzioni di mobilità.

In quest’ottica si inquadra il progetto “Shift to bike” (“Passa alla bici”), che a fronte di un investimento di 400.000 euro finanziati con fondi PON METRO 2014-2020 REACT EU, permetterà di accedere a un contributo di 500 euro per l’acquisto di una e-bike, una bicicletta “a pedalata assistita” o di 150 euro per l’acquisto di una bici di tipo “muscolare”.

L’intervento – si legge in una nota del Comune di Cagliari – rappresenta una componente della strategia complessiva di mobilità della città, tra cui il PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile), che definisce una serie di politiche incentivanti per sostenere una mobilità smart e sostenibile. Ecco, quindi, le politiche di “premialità” per gli utilizzatori della mobilità green, che sono volte a disincentivare gli spostamenti “non sostenibili”, con particolare riferimento a quelli realizzati con mezzi privati (specialmente quelli più inquinanti).

Potranno usufruire del contributo tutte le persone fisiche residenti nel Comune di Cagliari, ma anche tutti i dipendenti che lavorano in città per un’azienda o un istituto scolastico che ha nominato un Mobility Management e approvato un PSCL / PSCS (Piano Spostamento Casa Lavoro/Piano Spostamento Casa Scuola). Potrà beneficiarne un solo componente per nucleo familiare.

Il contributo, che sarà concesso solo per veicoli nuovi di fabbrica e non potrà superare il 50% del prezzo finale (IVA inclusa), verrà erogato per biciclette acquistate dal 15 giugno 2023 al 15 ottobre 2023, fino ad esaurimento dell’importo stanziato, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Al raggiungimento del 100% verrà creata una lista d’attesa per la gestione di eventuali somme residue.

La richiesta di incentivo dovrà essere presentata accedendo al sito del Comune di Cagliari www.comune.cagliari.it alla sezione istanze online previo accreditamento tramite SPID o CIE, tramite compilazione di un form che richiederà di allegare:

La copia carta d’identità fronte e retro in corso di validità.

La fattura/ricevuta fiscale relativa all’acquisto del modello della bicicletta per cui si richiede l’incentivo. Nella fattura/ricevuta fiscale dovranno essere presenti: il codice fiscale dell’acquirente; la marca e il nome del modello; il numero di telaio; il prezzo finale (non saranno ammissibili costi per accessori e né eventuali spese di trasporto o spedizione); la dichiarazione di conformità all’Articolo 50 del Codice della Strada; la prova della quietanza di pagamento tramite dicitura corredata di timbro e firma del venditore sulla fattura stessa;

La dichiarazione sulle caratteristiche del mezzo acquistato, corredata da documentazione fotografica.

Le richieste ritenute idonee saranno liquidate indicativamente con cadenza bimestrale, con accredito diretto sul codice IBAN indicato al momento della richiesta.

Il contributo non potrà essere cumulato con ulteriori agevolazioni statali o con incentivi di altri enti o amministrazioni sul medesimo oggetto.

