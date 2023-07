Ci sarà un debutto nell’undicesimo appuntamento dei concerti del Teatro Lirico di Cagliari. Il 14 e il 15 luglio, per la prima sul podio ci sarà il poliedrico musicista e raffinato direttore americano Ryan McAdams. Guiderà orchestra e coro del Lirico in un programma dedicato alla musica inglese.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di: Sea Pictures per contralto e orchestra op. 37 di Edward Elgar; These Things Shall Be per tenore, coro e orchestra di John Ireland; Enigma Variations op. 36 di Edward Elgar.

Grande sostenitore della musica contemporanea, McAdams è il direttore principale del Crash Ensemble, la più eminente formazione di musica contemporanea d’Irlanda. Tra i riconoscimenti, è stato il primo vincitore assoluto del sir George Solti Award come miglior direttore d’orchestra emergente e dell’Aspen-Glimmerglass Prize nella sezione “direzione d’orchestra”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it