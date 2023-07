Pesanti disagi per la chiusura del ponte sul lago Coghinas. Questo è il motivo della manifestazione in cui centinaia di persone hanno bloccato per protesta la Olbia-Sassari, all’altezza del bivio di Oschiri.

La zona sarebbe infatti tagliata fuori rispetto all’Alta Gallura e a Tempio.

Il malcontento è salito in seguito all’interruzione dei lavori nel cantiere dell’Anas. Il ponte ha bisogno infatti di un massiccio intervento di riqualificazione e messa in sicurezza.

La manifestazione ha causato forti rallentamenti del traffico sulla quattro corsie. Non sono mancati momenti di tensione anche se la maggior parte degli automobilisti ha solidarizzato con i manifestanti.

