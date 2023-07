Torna il terrore nei quartieri Cep e Fonsarda, che spesso nel corso degli anni sono stati interessati da fenomeni di questo genere. Un uomo, stando alle numerose segnalazioni ancora anonime, si aggirerebbe nella notte terrorizzando giovani donne che stanno rientrando a casa.

L’uomo, stando ai racconti che rimangono anonimi, in alcuni casi sarebbe passato all’azione nella maggior parte seguendo ed osservando le ragazze, in altri addirittura palpeggiando le malcapitate vittime e ostentando le parti intime.

L’ultimo episodio si sarebbe verificato nei giorni scorsi in via Paruta, dove una ragazza giovanissima è stata avvicinata e inseguita fino al portone. Fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo prima di essere raggiunta.

Non è escluso che si tratti dello stesso soggetto che ha importunato alcune ragazze durante Ateneika, la festa organizzata al Cus Cagliari.

