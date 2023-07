La Sardegna domina la classifica delle Top 50 spiagge preferite dagli italiani.

Con 39 località presenti sul totale, come analizzato dal portale Holidu facendo riferimento alle visualizzazioni su Instagram e Tiktok, l’Isola si conferma la meta più apprezzata del Belpaese.

In prima posizione si trova la spiaggia di Porto Selvaggio in Puglia con 63.364 visualizzazioni su Instagram e oltre 3 milioni su Tiktok. Segue al secondo posto la spiaggia di Boccadasse in Liguria che registra quasi 130mila visualizzazioni su Instagram e e 1,8 milioni su Tiktok. Terza è la spiaggia di Porto Pino, in Sardegna, che conta 83.889 visualizzazioni su Instagram e oltre 1,5 milioni su Tiktok.

Entro le prime dieci posizioni, la Sardegna vanta altre 6 spiagge tra le preferite degli italiani. Si tratta di Mari Pintau in quinta posizione, seguita da Porto Giunco, Su Giudeu, Punta Molentis, S’Archittu e Cala Domestica.

Appena dopo, i litorali sardi continuano con Cala Pira in undicesima posizione, seguita da Lu Impostu, Cala Sinzias, Rena Bianca, Cala Cipolla, Mari Ermi, San Giovanni di Sinis e Costa Rei. Spezza la classifica la spiaggia Mezzavalle nelle Marche, per poi proseguire con le località isolane.

In 20esima posizione c’è la spiaggia Su Sirboni, seguita da Torre dei Corsari, Cala Fuili, Scivu, Portixeddu – subito dopo la spiaggia toscana della Padulella -, Is Arutas, Cea, Mesa Longa, Piscina Rei, Cala Spinosa, Piscinas, Torre Vignola Mare, Lido di Orrì, Cartoe, Sa Colonia.

Torna, poi, la Toscana con la spiaggia di Cavoli. Segue ancora la Sardegna in 37esima posizione con S’Archeddu e sa canna, seguita da S’Arena scoada, Masua, Il Golfetto. In 42esima si trova la spiaggia delle Dune, seguita da Cala Li Cossi, Cala Monte Turno. Più giù, in 47esima posizione c’è San Nicolò e al penultimo posto la spiaggia di Campana Pontile.

