È tornato in Consiglio Regionale Antonello Peru dopo esser stato assolto dal reato di tentata concussione. Il ritorno è stato sancito da un discorso in cui non ha mancato di raccontare le difficoltà dell’ultimo anno. Ma soprattutto non ha mancato neppure qualche stoccata a qualche collega.

“Non è stato facile attraversare l’inferno. Essere spiati, chiusi in una cella, allontanati dagli affetti e sbattuti fuori dal proprio lavoro” ha dichiarato Peru. Ha ringraziato poi quanti gli abbiano manifestato vicinanza e amicizia in questo periodo, e ricordato la memoria di Giorgio Oppi. Al quale è dedicata la nuova forza politica centrista che sta costruendo.

Ha anche detto di non portare rancore verso nessuno. Ma non ha perso l’occasione per criticare Marco Tedde, collega di Forza Italia che l’ha sostituito in questi ultimi 12 mesi. “Prima mi ha mandato messaggi di vicinanza e poi ha fatto un ricorso contro di me. Chi si comporta così non merita di rappresentare i sardi”.

