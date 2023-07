La presenza si era ben notata lo scorso venerdì nel vertice di coalizione del Centrosinistra. Ma ora Liberu ha deciso di rendere ufficiale la propria posizione.

“In vista delle prossime elezioni regionali Liberu ha deciso di aprire il dialogo politico con le forze del Campo largo di centrosinistra“. Lo si legge nel comunicato stampa reso noto in queste ore.

La decisione è stata assunta dai rappresentanti del partito alla luce dei risultati non soddisfacenti ottenuti nel passato con le altre sigle indipendentiste, a causa di una legge elettorale che richiede soglie di sbarramento troppo alte per l’attuale consistenza del mondo indipendentista. Ma anche perché “la nostra proposta di legge elettorale Proporzionale Sarda è stata ostacolata proprio da questo ambito politico. Che ne sarebbe stato il principale beneficiario e gli avrebbe permesso di avere una rappresentanza”.

Ecco dunque la decisione di aprire ai partiti nazionali. “La situazione attuale della Sardegna infatti è talmente disastrosa che non ci si può più permettere di lasciare strade intentate e porte chiuse”. Dunque “per il bene di questa terra è necessario mettersi al lavoro ovunque vi siano spiragli di dialogo“.

L’obiettivo è chiaro. “Lavoreremo per portare le nostre istanze nel Campo largo del centrosinistra. E per cercare di fare entrare nel programma elettorale, e si spera di governo, le proposte urgenti e necessarie per la difesa dei diritti dei sardi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it