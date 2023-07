Valeria Marini non dimentica le sue origini sarde in una intervista al Corriere della Sera. La showgirl continua a parlare della Sardegna e in questa occasione si è tuffata, rimarcando una similitudine di valori.

“Mi ritrovo nei valori sardi che mi ha insegnato mamma: lealtà, sincerità, generosità. E testardaggine” ha commentato, citando la madre Gianna Orrù. Ma un pensiero va anche all’infanzia: “Ho tanti ricordi belli nella tenuta dei nonni materni, era un parco giochi, con conigli e galline e tanti cuginetti con cui giocare”.

Poi ha ricordato come in Sardegna abbia avuto un piccolo flirt con Jovanotti. “L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, eravamo giovanissimi. Era meraviglioso, solare. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo”.

La showgirl è stata però beccata da alcuni sardi sui social, che commentando l’articolo le hanno ricordato quando diceva di “sentirsi romana“. Bollando i riferimenti all’isola come semplice convenienza.

