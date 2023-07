L’anticiclone africano Cerbero sta surriscaldando tutta Italia, Sardegna compresa.

Nell’ultima settimana le temperature nell’Isola hanno raggiunto massime da 39-40 gradi, e in alcuni casi le hanno addirittura superate. Come a Decimomannu, che negli scorsi giorni ha conquistato il titolo di “città più calda d’Italia”.

Ma il caldo torrido e afoso non finirà a luglio. Nel Belpaese è in arrivo un altro anticiclone, Caronte, che a partire dal prossimo weekend stazionerà su tutto lo Stivale. In alcune località, soprattutto al sud, le temperature raggiungeranno nuovamente picchi da 39-40 gradi.

Si tratta della terza ondata di calore del 2023.

Nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 luglio, invece, sono previste forti piogge e temporali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it