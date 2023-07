Rinviata la prova scritta del concorso per il Tfa sostegno all’Università di Cagliari. Il motivo? Su sessanta domande, la risposta giusta è risultata essere sempre la prima.

L’Ateneo cagliaritano ha parlato di “problemi tecnici”, ma a rivelare la vera ragione è stato il docente di Linguistica, Massimo Arcangeli, con un post sulla sua pagina Facebook.

“Il test preselettivo – scrive il professore -, della durata di due ore, consisteva in 60 quesiti, ognuno dei quali contemplava cinque diverse opzioni di risposta (una sola quella esatta). Ebbene i 60 quesiti in questione prevedevano, come unica risposta corretta delle cinque, la prima (contrassegnata dalla lettera A)”.

“La società incaricata di redigere e predisporre le batterie dei quesiti – continua Arcangeli – dovrà ora rendere conto ai partecipanti alla prova, e all’Ateneo, della sua incompetenza in materia di realizzazione di prove concorsuali che siano formulate correttamente. Perché mi pare fin troppo ovvio che una batteria di 60 quesiti in cui la risposta giusta è sempre la prima (o la seconda, o la terza…) può essere solo il risultato di un’impresa di dilettanti. Fioccheranno i ricorsi”.

