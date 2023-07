Dopo le polemiche per le dichiarazioni del Ministro Andrea Abodi, Claudio Ranieri è intervenuto sull’approdo di Jakub Jankto a Cagliari in una intervista per il Corriere della Sera.

Il tecnico rossoblù ha applaudito l’acquisto del centrocampista ceco. “È un giocatore intelligente, professionista serio e disponibile. Un ragazzo d’oro. Ci parlerò, gli farò un grande in bocca al lupo e mi auguro di vederlo come lo conosco: determinato a fare assist, a fare gol, a correre su quella fascia e a darci tutte le sue energie”.

In un altro passaggio però ha spiegato di auspicarsi rispetto per il giocatore. “Può darsi che ci sarà qualche idiota che dirà qualcosa, ma bisognerà andare oltre. Per andare meglio, bisogna educare tutti. Compresi i media. Noi vogliamo proporre i valori dello sport”.

