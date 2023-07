Matteo Carboni aveva pensato solo a godersi una bella serata con un concerto alla Fiera di Cagliari. Non poteva sapere che al ritorno verso l’auto, l’avrebbe trovata coi vetri distrutti e diversi danni.

A raccontarlo è stato proprio il giovane con un post su Facebook.

“Mi trovavo alla fiera, in occasione dell’evento Ogopogo, ho parcheggiato la macchina nei pressi di piazza Efisio Puddu e alle ore 02 sono andato a riprenderla. Purtroppo mi attendeva una brutta sorpresa e mi dispiace dirle, non sono stato l’unico sfortunato. La maggior parte delle auto che si trovavano lì sono state aperte” denuncia, allegando una serie di immagini dell’auto in pessime condizioni.

Quindi l’appello al sindaco Paolo Truzzu: “Vorrei darle un consiglio perché non mi piace polemizzare. In occasione di manifestazioni di questo calibro, o durante le partite perché le assicuro che succedono anche li, intensifichi i controlli. Altrimenti ci vedremo costretti a non partecipare più a eventi del genere per paura di non poter tornare a casa”.

