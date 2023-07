Le elezioni di Assemini non sono ancora terminate: la candidata sindaca Niside Muscas ha infatti annunciato di aver depositato il ricorso.

L’esponente del centrodestra si era classificata terza, mancando il ballottaggio di pochi voti ma con diverse schede contestate. Nel caso in cui il ricorso venisse accolto, ad Assemini potrebbe persino esserci un nuovo ballottaggio con l’attuale sindaco Mario Puddu costretto a fare una nuova campagna elettorale.

“Ci siamo presi tutto il tempo per capire bene che strada prendere e come rispondere ai fatti successi nei giorni delle elezioni. Quello che ci pare chiaro è che si sia trattato di uno spoglio caratterizzato da rilevanti irregolarità ed è per questa ragione che abbiamo deciso di perseguire la via forse più lunga, ma che riteniamo essere la più giusta: rispettare il voto degli Asseminesi” si legge nella nota diffusa dalla Muscas.

Il ricorso è stato presentato perché “a prescindere dal risultato che ne verrà fuori, vogliamo dare certezza del voto. Nel frattempo, continueremo a lavorare per la nostra amata città: vogliamo uscire dalla situazione di stallo che da anni ci portiamo dietro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it