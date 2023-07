Cristian Cocco prosciolto: non ci fu alcuna truffa a Rti

Cristian Cocco prosciolto: non ci fu alcuna truffa a Rti

Secondo l’accusa, Cocco e il suo cameraman avevano dichiarato costi superiori rispetto a quelli sostenuti per realizzare i servizi per Striscia. Dagli accertamenti però non sarebbero emersi elementi