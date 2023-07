Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 luglio, il vicesindaco e assessore del Verde pubblico, Giorgio Angius, ha inaugurato una nuova area verde nel quartiere di Genneruxi, tra le vie Bruxelles e San Marino. Il nuovo spazio, di circa 1.200 metri quadri, è frutto di una cessione di privati nell’ambito di una nuova realizzazione edilizia.

“Con questa nuova area verde – ha detto Angius – si arricchisce la dotazione di verde pubblico della città e più nello specifico del quartiere di Genneruxi, nel quale il Comune ha recentemente ripristinato l’area giochi di piazza Islanda”.

“Nei prossimi mesi – ha concluso l’esponente dell’Esecutivo cittadino – verranno completati ulteriori interventi verdi ora in corso di cantiere, sia nella zona, sia nel resto della città. A nome dell’Amministrazione ringrazio per la realizzazione l’impresa House Costruzioni Srl e il Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica per la collaborazione tecnica”.

