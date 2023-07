Una bambina trentina di 9 anni è stata ferita ieri mattina al viso dalle schegge di un masso precipitato a Cala Mariolu: la grossa pietra si è improvvisamente staccata dalla scogliera che circonda la spiaggia e nell’impatto le schegge hanno ferito al viso la bimba, in vacanza con la famiglia a Tortolì.

Verso le 10 della mattina, durante un’escursione, la piccola stava facendo il bagno con i suoi genitori e il fratellino quando una scheggia l’ha colpita ad uno zigomo, a circa un centimetro dall’occhio. Vista la complessità dell’infortunio, la bimba rischia uno sfregio permanente, dunque il legale della famiglia procederà con un’azione di risarcimento civile.

La scorsa settimana un analogo incidente ha visto protagonista una donna polacca. Si ipotizza che il numero chiuso attualmente previsto per 700 persone nella splendida spiaggetta ogliastrina non sia sufficiente e non consenta la messa in sicurezza.

