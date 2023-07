“Giorgia Meloni razzista e nazista” avrebbe detto il frontman Placebo, Brian Molko, durante il concerto della band a Nichelino, nel Piemontese.

Così il consigliere comunale Mariolino Andrìa, candidato del centrodestra alle ultime elezioni, ha inviato un’interpellanza al sindaco di Sassari, Nanni Campus, per chiedere come intende procedere il Comune, che prossimamente ospiterà la band, “per evitare una sgradevole replica di quanto avvenuto al Sonic Park a Stupinigi e in che modo intenda censurare tale intervento anche attraverso la ricerca di una alternativa musicale e culturalmente più adeguata al prestigio della nostra città”.

