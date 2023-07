Tragedia questa mattina sulla 131, all’altezza del bivio che porta alla zona industriale Villasanta, a Sanluri.

Una donna, di circa 60 anni, stava viaggiando in moto con un uomo, quando il mezzo si è schiantato per cause ancora da accertare.

Lei ha perso la vita, lui è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari: rischia di vedere amputato un dito del piede.

