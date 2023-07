Assolti con formula piena i rapper Hell Raton e Nitro, nomi d’arte di Manuel Zappadu e Nicola Albera.

Lo ha deciso il Tribunale di Cagliari. I due erano stati accusati di aver partecipato al pestaggio di un ragazzo di 26 anni di Serdiana, durante una rissa scoppiata in un locale a Ortacesus nel gennaio 2015.

I due imputati, però, come dimostrato dai legali nel corso del processo, non si trovavano in Sardegna quando accadde il fatto. Con loro son stati assolti anche: Alessandro Padiglia e Stefano Prasciolu, con formula piena, e Giuseppe Isola, Paolo Meloni, Luca Padiglia e Ignazio Pisano, perché non si è raggiunta la prova della loro partecipazione.

Per altri tre, invece, è arrivata la condanna a otto mesi di reclusione: si tratta di Andrea Schirru, Mattia Curreli e Mirko Antonio Maxia. Tutti accusati di lesioni personali aggravate.

