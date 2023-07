Un camper con a bordo una famiglia si è scontrato con una Fiat 600 a Villacidro, all’incrocio di S’Acqua Cotta all’altezza del km 19 della Statale 196 all’intersezione con la statale 293. La donna che viaggiava sull’auto è stata estratta dall’abitacolo dagli operatori dei Vigili del fuoco, affidata al personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza, trasportata in ospedale con un codice rosso dall’elicottero dell’elisoccorso, ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita.

Lievemente feriti gli occupanti del Camper.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

