Domani, 15 luglio, si terrà lo sciopero nazionale degli oltre 15 mila lavoratori del settore dell’handling aeroportuale che da ormai sette anni aspettano il rinnovo contrattuale. Presso l’aeroporto Mario Mameli di Cagliari è previsto un sit-in dei dipendenti dalle 10 alle 18.

“Anche nell’ultimo incontro l’Associazione datoriale Assohandlers ha rigettato le richieste delle Organizzazioni Sindacali, tra le quali l’aumento contrattuale di 270 euro ed un giusto una tantum per la vacanza contrattuale, reiterando, ancora una volta, la loro posizione sulla riduzione delle fasce per la maggiorazione dell’orario notturno e l’eliminazione dei tre giorni della carenza malattia; temi che hanno reiterato nelle varie riunioni”, si legge in una nota congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

“Sono posizioni per noi inconciliabili ed è per questo che, non essendoci ancora stati passi in avanti significativi, è stato proclamato lo sciopero di domani 15 Luglio”.

In un’ottica di equilibrio tra la competitività delle aziende e il benessere dei dipendenti, gli stessi che hanno garantito la mobilità degli italiani nel periodo della pandemia, i sindacati concordano sulla necessità di ottenere un accordo contrattuale che soddisfi le richieste dei lavoratori. L’obiettivo primario è quello di garantire un trattamento economico dignitoso e solide tutele individuali in un settore in forte crescita.

“Dimostreremo, dopo lo sciopero del 4 Giugno, ancora una volta la forza del settore che ha visto, nella sua scorsa proclamazione, un’adesione elevata con punte di astensionismo del 90%. Continueremo le nostre azioni di lotta fino a quando non ci sarà il giusto riconoscimento contrattuale per i lavoratori dell’handling”.

Il prossimo incontro con Assohandlers sarà per il prossimo 21 Luglio. In quella occasione auspichiamo che l’Associazione Datoriale riveda le proprie posizioni e concordi su un percorso di rinnovo congruo e di giusto riconoscimento per i lavoratori.

