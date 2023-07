Il Cagliari Calcio ha annunciato l’acquisto del portiere Simone Scuffet, in arrivo dal CFR Cluj a titolo definitivo. Il neo arrivato ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento a favore del Club rossoblù per un’ulteriore stagione.

Ritenuto come uno dei migliori portieri della nuova generazione, Scuffet è cresciuto nel vivaio dell’Udinese e ha fatto il suo debutto in Serie A a soli 17 anni nel 2014, nella vittoria per 2-0 contro il Bologna. Quindi si sono susseguite diverse esperienze: Como, Kasımpaşa, Spezia, APOEL.

L’ultima stagione in Romania tra le fila del Cluj, dove è rimasto imbattuto per 19 gare ed è stato eletto dal club come miglior calciatore.

