Nella notte di ieri, a Cabras, è divampato un grosso incendio in un’abitazione in via Machiavelli.

Ad allertare i Vigili del fuoco son stati i residenti della zona che hanno sentito un fortissimo odore di bruciato e visto il fumo fuoriuscire dalla casa.

All’interno un’anziana signora disabile con i suoi figli.

Immediato l’intervento degli uomini del 115, con tre squadre provenienti da Oristano, che hanno salvato la donna per poi trasportarla all’ospedale San Martino per accertamenti.

I figli dell’anziana signora, invece, che in un primo momento non volevano uscire dall’abitazione, sono stati portati in caserma e sentiti dai carabinieri.

Sul posto anche il sindaco di Cabras, Andrea Abis.

L’incendio è stato spento attorno all’una di notte. Tutto quel che si trovava all’interno del seminterrato è andato distrutto.

