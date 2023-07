Traffico aereo paralizzato a Cagliari. Lo sciopero degli handlers proclamato dalle sigle sindacali per il rinnovo del contratto ha bloccato gran parte degli arrivi e delle partenze nello scalo di Elmas, mentre i riflessi sono stati contenuti negli scali di Olbia e Alghero.

Tanti i voli cancellati da quasi tutte le compagnie, molti ritardati con attese anche oltre le 3 ore.

L’astensione dal lavoro ha riguardato anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair e che hanno incrociato le braccia dalle 12 alle 16, e piloti e assistenti di volo di Vueling.

Per i sindacati – che a Cagliari hanno organizzato un sit-in dei lavoratori dell’handling – l’adesione allo sciopero ha superato il 90%. “L’adesione allo sciopero per il rinnovo contrattuale dei lavoratori che operano nella gestione dei bagagli e check-in è molto vicina al 100% – spiega William Zonca, segretario generale della Uiltrasporti sarda -. Si tratta, infatti, di un tema molto sentito dai lavoratori e non solo per il contratto. È anche una battaglia di civiltà vista la particolarità del lavoro che svolgono”.

“Le associazioni datoriali continuano a chiedere ai lavoratori maggior flessibilità e riduzione dei diritti presenti in tutti gli altri contratti del settore aeroportuale – aggiunge il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu -. Invece, sarebbe opportuno che il governo, al posto di intervenire a gamba tesa precettando i lavoratori, così come avvenuto ieri in occasione dello sciopero dei ferrovieri, intervenisse in maniera da costringere le associazioni a sedersi al tavolo di trattative in maniera composta e costruttiva”.

