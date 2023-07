Incidente stradale sulla strada Provinciale 18, territorio del comune di Castiadas: per cause ancora da accertare un’autovettura si è ribaltata in corsa.

Il fatto è accaduto intorno alle 22:30. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di San Vito che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sono quattro gli occupanti del veicolo soccorsi dal personale del 118, feriti fortunatamente in maniera non grave.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

