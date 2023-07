Arborea ha ospitato sabato 15 luglio un grande evento di musica dance che aveva come ospite d’onore il rapper Shade. Ma quella che doveva essere una semplice serata di musica, si è trasformata in un imbarazzo per una ragazza.

Secondo quanto denuncia con una storia Instagram, durante il dj set di Memories 2000 dedicato alla musica dance, il vocalist della serata le avrebbe rivolto attenzioni che sarebbero sfociate in battute e molestie verbali a sfondo sessuale.

“Mi ha letteralmente umiliata e molestata verbalmente davanti ad un sacco di persone, facendo riferimento al mio seno prosperoso. Vi sembra modo di intrattenere la gente? Sono schifata e disgustata” scrive la vittima.

E aggiunge tutto la sua rabbia. “Il fatto che io abbia un seno prosperoso NON da assolutamente diritto a fare commenti del ca**o. Ma esattamente chi è quello per molestarmi verbalmente? Chi gli ha dato questo diritto”.

La storia ha fatto il giro dei social e ha suscitato grande sdegno ad Arborea. E in tanti si aspettano almeno le scuse da parte dei membri dello spettacolo, soprattutto del vocalist in questione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it