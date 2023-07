Il Cagliari Calcio ha annunciato l’acquisto del calciatore Jakub Jankto che arriva dal Getafe a titolo definitivo. Il centrocampista ceco ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del Club rossoblù per un’ulteriore stagione.

Sui canali social della società, Jankto ha espresso la sua felicità per la nuova avventura. “Ciao a tutti, sono Jakub Jankto. Sono molto felice di aver firmato finalmente con il Cagliari. Faremo tutto quello che possiamo per ottenere la salvezza e per farvi soprattutto divertire”.

