Nonostante le alte temperature, a San Gavino Monreale è andata in scena la seconda edizione del carnevale estivo. In quella che è la patria della cartapesta in Sardegna, un centinaio di persone hanno animato la festa avvenuta per le strade della cittadina.

Coinvolte le principali associazioni carristiche del paese. Il Rewind Group ha promosso il “bianco”, invitando gli iscritti a vestirsi in libertà con qualcosa appunto di bianco. Il Fibra Ottica ha ripreso il concetto dell’estate con la camicia da marinaretto (in rosso o in verde). Il Music Express invece ha lasciato liberi i propri ragazzi di vestirsi come volevano.

I tre carri hanno colorato e animato la via principale, via Roma, per poi concludere la festa davanti al convento tra balli, canti e bancarelle per mangiare e bere in compagnia.

