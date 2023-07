Giorni di vacanza assieme per Elisabetta Canalis e Melissa Satta. Le due ex veline si sono ritrovate in Costa Smeralda, ospiti a pranzo dell’imprenditore Renzo Rosso.

Assieme a loro anche i rispettivi compagni: il tennista Matteo Berrettini, reduce da un buon torneo a Wimbledon; e il fighter Georgian Cimpeanu.

