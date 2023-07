Per Francesco Demuro, il 15 luglio 2023 sarà un giorno che ricorderà per sempre. Soprattutto per il susseguirsi di emozioni avvenute dalla mattina alla sera. È stato lo stesso tenore di Porto Torres a raccontare la vicenda sui social.

Era appena tornato in Sardegna per qualche giorno di vacanza, quando è stato chiamato intorno alle 13 per sostituire il tenore Jonas Kaufmann e partecipare da protagonista ad una occasione speciale: Le concert de Paris. Il concerto per la festa nazionale francese.

Così ha preso il primo volo disponibile per ritornare a Parigi alle 15. Circa tre ore dopo il tempo di una prova generale.

Sotto la Torre Eiffel, davanti a 100 mila francesi, Demuro ha eseguito alcuni brani di Puccini, Turandot e Verdi. Prendendosi gli applausi a scena aperta del pubblico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it