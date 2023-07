Un disoccupato 55enne di Quartucciu è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Selargius per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari si erano insospettiti a causa di un “via vai” di giovani presso l’abitazione dell’uomo, già conosciuto per vicende pregresse. Dopo alcuni giorni di osservazione da posizione defilata, svolti in orari variabili, i Carabinieri hanno deciso di intervenire: nell’abitazione del sospettato hanno rinvenuto 163 grammi di marijuana e una pianta di canapa indiana alta circa un metro, messa a dimora in un vaso, allo scopo di produrre quanto veniva man mano spacciato.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e verrà debitamente custodito in attesa di essere versato all’ufficio corpi di reato della Procura oppure immediatamente distrutto.

