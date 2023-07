E’ stato sorpreso ieri mentre transitava e sostava a Pabillonis sulla pubblica via, a breve distanza dal domicilio della ex compagna, dalla quale era stato allontanato dall’autorità giudiziaria. Era infatti stato destinatario di precedenti denunce inoltrate dai Carabinieri per l’attività persecutoria sistematicamente posta in essere nei confronti dell’ex fidanzata che non voleva più sentire parlare di lui.

Così oggi a Pabillonis i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un intervento su strada e dei successivi accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per atti persecutori e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un diciottenne di Monserrato, noto alle forze dell’ordine, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla propria ex compagna.

