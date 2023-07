Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini sarà in Sardegna fino a domani per partecipare ad alcuni incontri politici.

La prima giornata del tour sardo di Salvini sarà dedicata alla visita di alcuni cantieri.

Verso mezzogiorno il leader della Lega sarà al Porto canale di Cagliari per tagliere il nastro del nuovo distretto per la nautica, mentre questo pomeriggio sarà a Bari Sardo per fare un sopralluogo sulla Statale 125.

In serata nuovo sopralluogo alla diga di Cumbidanovu, a Orgosolo.

