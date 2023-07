Arrestato un imprenditore di Serrenti con un’attività di distribuzione di materiale pubblicitario.

La Corte d’appello di Cagliari lo ha condannato a 5 anni di carcere per reati tributari.

L’uomo, con l’aiuto dei familiari e altri complici, avrebbe ceduto alcune quote aziendali e creato quattro società a rischio limitato intestate e dei prestanome per proseguire con le stesse la sua attività pubblicitaria.

In seguito alle indagini, iniziate nel 2015, si è scoperto che l’imprenditore avrebbe evaso 2,9 milioni di euro per un totale di 540mila di Iva non versata allo Stato.

Lo stesso, poi, avrebbe impiegato 12 collaboratori in assenza di un contratto regolare.

Confiscato anche il milione di euro che era stato sottoposto precedentemente sotto sequestro preventivo.

L’uomo è stato interdetto anche dai pubblici uffici.

