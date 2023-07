Vietato lanciare palloncini in cielo. Lo ha deciso la sindaca di Stintino, Rita Vallebella, che ha emanato un’ordinanza in seguito a un evento verificatosi in un resort turistico del territorio.

“Quest’azione ha – ha detto la sindaca di Stintino – ha contravvenuto alle politiche di tutela ambientale che il Comune sta attivamente perseguendo”.

La pratica, per l’amministrazione comunale, è dannosa per l’ambiente locale. “I palloncini, una volta dispersi, possono rappresentare un pericolo per la fauna selvatica – ha aggiunto Vallebella – in particolare per gli uccelli, le tartarughe e in generale i pesci che potrebbero ingerirli o rimanere intrappolati al loro interno”.

Chi non rispetterà il divieto, in vigore a partire dalla giornata di oggi, verrà sanzionato.

