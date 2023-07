I parlamentari sardi del Partito Democratico, Marco Meloni e Silvio Lai, hanno illustrato alla stampa gli emendamenti al ddl Calderoli sull’autonomia differenziata presentati al Senato.

I dem hanno depositato 189 emendamenti al Disegno di Legge, concentrandosi su quattro criticità: Lep (livelli essenziali delle prestazioni), risorse finanziarie, ruolo del Parlamento e ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.

“Il provvedimento mira ad aumentare la distanza tra Nord e Sud e a disgregare l’Italia. Concedere maggiori autonomie alle Regioni senza aver affrontato il tema delle disparità territoriali esistenti nel nostro Paese fa emergere un disegno perverso che porta la firma della Presidente del Consiglio e del Ministro per gli Affari Regionali” ha commentato Lai.

“L’autonomia differenziata colpisce in maniera più dura le regioni a statuto speciale che sono maggiormente in difficoltà come Sardegna e Sicilia” ha affermato Meloni. ”Il pacchetto di emendamenti mira a condizionare l’avvio del percorso dell’autonomia differenziata alla realizzazione di concreti interventi che contrastino gli svantaggi derivanti dall’insularità”.

