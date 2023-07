Nove aziende del Nuorese con le loro eccellenze agroalimentari hanno rappresentato con grande successo la Sardegna all’edizione 2023 di “Europeade”, la cinque giorni dedicata alla più importante festa europea del folklore che si è chiusa ieri sera a Gotha, città nella regione della Turingia, in Germania.

Alla kermesse che ha visto la partecipazione di oltre 4 mila presenze e 200 gruppi, hanno brillato i rappresentanti della Sardegna, arrivati alla 58° edizione della festa anche con importanti aziende del settore agroalimentare socie Coldiretti.

A brillare sono state l’azienda Brau Farm di Orotelli con i suoi formaggi, la Cantina Su Pranu di Sorgono per il suo vino Mandrolisai Doc e la Cantina di Dorgali con l’immancabile Vermentino. Presenti e molto ricercati anche i salumi della Larderia Palitta di Dorgali, l’olio della Cooperativa Valle del Cedrino di Orosei, il Nepente della Cantina Iolei di Oliena e il Cannonau Doc di Mamoiada portato dalle cantine Muggittu, Sedilesu e Canneddu.

“Anche la partecipazione a questo importante evento ha permesso alle nostre aziende di mostrare le loro specialità in palcoscenici di carattere internazionale – sottolineano Leonardo Salis e Alessandro Serra, presidente direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra – il grande successo riscontrato dai nostri prodotti ha confermato che queste sono occasioni utili per continuare ad ampliare la platea di potenziali acquirenti e puntare a mercati internazionali sempre più ampi per le nostre eccellenze dell’agroalimentare – concludono presidente e direttore – crediamo che passi anche da queste opportunità l’occasione di rafforzare i nostri canali commerciali portando in Europa e nel mondo le produzioni tipiche della nostra terra e i prodotti di livello come i nostri vini, olio e formaggi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it