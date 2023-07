Arrestato un muratore di 57 anni di Arbus per rapina in concorso e furto aggravato in abitazione.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato nella giornata di ieri e condotto nel carcere di Uta.

I fatti risalgono al 2012, quando il 57enne avrebbe compiuto diversi furti e rapine in casa. Per questo la Procura di Cagliari lo ha condannato alla pena di cinque anni, due mesi e 21 giorni di reclusione.

