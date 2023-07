Ha indotto una trentunenne di Carbonia, disoccupata, a prostituirsi in sua presenza all’interno di un’autovettura di sua proprietà, in un’area di campagna del Comune di Santadi. Così ieri sera i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi di Narcao, hanno arrestato in flagranza un cinquantottenne del luogo, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie. L’uomo è indiziato dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

I militari sono riusciti ad appurare che l’arrestato aveva fatto da intermediario tra i diversi clienti e la donna, facendosi corrispondere direttamente dalle somme di denaro. Tale dinamica delittuosa è stata documentata e successivamente interrotta nel pomeriggio di ieri, per essere poi documentata dalle dichiarazioni rese dai vari clienti identificati sul posto. Al termine della verbalizzazione di quanto osservato dai militari e da loro verificato, l’uomo stato dichiarato in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Uta, in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

