Incurante dell’ondata di calore senza precedenti e dell’anticiclone africano Caronte, ha pensato di portarsi avanti per il prossimo inverno procacciandosi del prezioso pellet su internet e incorrendo così nella più classica delle truffe perpetrate sul web. Pensando astutamente di contenere i costi del riscaldamento nella prossima stagione invernale, visti i crescenti prezzi dei combustibili, è andato a ricercare su internet occasioni imperdibili per acquistare il pellet. Così, un 58 enne di Arbus, nutrendo evidentemente molta fiducia nel prossimo, si è fidato e ha inviato un bonifico da €200 su una carta prepagata, a seguito delle indicazioni ricevute da un anonimo inserzionista on-line. Ovviamente non ha mai ricevuto la merce pattuita. A quel punto non ha potuto fare altro che inoltrare una denuncia querela alla stazione locale dei carabinieri.

I Carabinieri sono riusciti a risalire all’autore del raggiro seguendo la strada percorsa dal denaro sino a identificare il titolare della carta di credito nella quale i soldi erano confluiti. Si tratta di un 49enne di Aversa, ben noto per precedenti, analoghe, vicende giudiziarie che è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata.

